Coalitie in Hamme stelt schepencollege voor komende zes jaar voor CD&V levert burgemeester en drie schepenen, N-VA twee schepenen, sp.a één. Ook bestuursovereenkomst voorgesteld. Koen Baten

07 december 2018

20

In Hamme is het schepencollege vanmiddag plechtig voorgesteld. Dat de coalitie tussen CD&V, N-VA en sp.a gevormd wordt, was al langer bekend, maar sindsdien hebben de drie partijen uren en weken vergaderd om een mooi bestuursakkoord op tafel te leggen en de schepenen aan te duiden. Wat volgde, is een bestuursakkoord van maar liefst 79 punten. “Wij zijn klaar voor de komende zes jaar", aldus Herman Vijt, die burgemeester blijft voor CD&V.

Bijna twee maand na de verkiezingen is het duidelijk wie welke functies krijgt in Hamme de komende zes jaar. De winnaar van de verkiezingen, CD&V, levert burgemeester Herman Vijt en drie schepenen. Bij de schepenen voor CD&V zijn er geen nieuwe gezichten. Ann Verschelden, Luk De Mey en Koen Mettepenningen zullen de schepenambten voor die partij de komende zes jaar met veel plezier uitvoeren. Ann Verschelden wordt onder meer schepen van Welzijn, Gezondheid en ziektepreventie en Gelijke kansenbeleid. Luk De Mey krijgt als nieuw schepenambt Financiën en Begroting. Hij blijft ook schepen van Sport. Koen Mettepenningen behoudt al zijn ambten en blijft schepen van Openbare Werken, Verkeer, Fietspaden, Groenvoorziening, Huisvesting en Begraafplaatsen.

N-VA krijgt in deze coalitie twee schepenen. Jan De Graef wordt eerste schepen, onder meer van Dierenwelzijn, Erfgoed en Patrimonium en Ruimtelijke ordening en Stedenbouw. Lotte Peeters, die nog maar 25 jaar is, wordt schepen van Cultuur en Jeugd, maar ook van Zwerfvuil en Milieu. Dierenwelzijn en Zwerfvuil zijn twee nieuwe schepenposten die toegevoegd zijn en waar sterk zal op ingezet worden.

Tot slot krijgt ook sp.a nog een schepenpost in het bestuur. Deze zal verdeeld worden onder Tom Vermeire, die de eerste drie jaar voor zich zal nemen. Daarna wordt hij opgevolgd door Jan Rosschaert. Zij worden onder meer schepen van Lokale economie, Toerisme, Feestelijkheden en Tewerkstelling.

Naast het schepencollege werd ook meteen het bestuursakkoord voorgesteld dat de drie partijen hebben afgesloten. “Dat was voor ons eigenlijk het allerbelangrijkste. Wij hebben dan ook eerst heel het akkoord afgewerkt alvorens we overgingen tot de benoeming van de schepenen", licht Herman Vijt toe. “In totaal zijn er 79 punten waar we de komende zes jaar werk van willen maken in Hamme. Wij zijn zeer tevreden met het akkoord en hebben een mooi kindje afgeleverd”, klinkt het.

De afgelopen zes jaar werd al heel wat gerealiseerd op het vlak van mobiliteit. Ook de komende zes jaar wil het bestuur hier sterk op inzetten. Dan zal onder meer de Strijderslaan en de Meulenbroekstraat aangepakt worden naar aanleiding van het project Kaaiplein.

Een tweede belangrijk punt is dat er geen nieuwe woonuitbreiding meer komt. Alles wat groen, is blijft groen en zal niet meer bebouwd worden. Het bestuur wil ook een adviesraad oprichten voor landbouw, milieu, dierenwelzijn en zwerfvuil. Ze willen ook werk maken van een zwerfvuilcharter.

“Het allerbelangrijkste punt is dat we samen willen besturen. We willen de bevolking echt betrekken bij onze beslissingen zodat ons beleid nog meer gedragen kan worden. Samenwerking met buurtwerkingen, adviesraden en middenveldsorganisaties kan ons zeker geen kwaad doen. Zo werken we samen aan een prachtige gemeente van morgen", besluit Vijt.