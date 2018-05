Centraal Meldpunt ontvangt minder klachten 24 mei 2018

Het Centraal Meldpunt van de gemeente heeft vorig jaar het minst aantal meldingen sinds de invoering van het meldpunt ontvangen. Dat staat te lezen in het jaarverslag.





In 2017 werden 249 meldingen geregistreerd bij het Centraal Meldpunt van de gemeente. In 2016 waren dat er nog 282. "De onderwerpen van de ingediende meldingen variëren sterk per maand. Tijdens de wintermaanden komen iets meer meldingen binnen over beschadigingen aan het wegdek. Tussen mei en augustus zijn er dan weer meer meldingen over het onderhoud van privé en openbaar groen."





De meeste meldingen werden elektronisch gedaan. Achttien procent van de klachten ging over beschadigingen aan de openbare weg, veertien procent ging over sluikstorten en zwerfvuil en tien procent van de meldingen had te maken met onderhoud van openbaar groen. Verder kwam er nog een minderheid van klachten binnen over onder andere riolering en grachten, defecte straatverlichting en verkeerssignalisatie. (KDBB)