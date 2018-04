Celstraf voor hardleerse chauffeur 11 april 2018

Steve V. heeft gisteren een effectieve gevangenisstraf gekregen van 18 maanden nadat hij opnieuw betrapt werd achter het stuur terwijl zijn rijbewijs ingetrokken was. De man is niet aan zijn proefstuk toe. In het verleden werd hij door de politierechtebank al vijtien keer veroordeeld. Op 10 augustus 2017 stond V. aan te aanschuiven in de file bij wegenwerken in Hamme toen hij de politie achter zich opmerkte. "Hij begon te zigzaggen tussen de file, reed op het fietspad en bracht hierbij twee fietsers in gevaar. De man kon in eerste instantie ontkomen, maar werd later toch door een patrouille aan de kant gezet", aldus het Openbaar Ministerie. In het verleden werd de man al drie keer veroordeeld voor sturen spijts verval en had hij al een gevangenisstraf van een jaar gekregen. "Blijkbaar leer je niet voldoende uit de straffen die opgelegd zijn in het verleden", sprak politierechter Chris De Roy. De man zelf vroeg om mild te zijn in de strafmaat, maar de politierechter ging hier niet op in. Naast de gevangenisstraf kreeg V. ook een geldboete van 8.000 euro en werd hij levenslang ongeschikt verklaard. Zijn wagen, een Mercedes CLK, werd verbeurd verklaard. (KBD)