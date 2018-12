Carnavalscomités tevreden met plannen om carnaval te willen erkennen als immaterieel erfgoed Koen Baten

11 december 2018

12u41 0

Het voorstel om de carnavalsoptochten in Hamme en Moerzeke/Kastel als immaterieel erfgoed te laten erkennen wordt bij de vzw’s en de groepen op luid gejuicht onthaald. Tijdens volgende legislatuur wil het gemeentebestuur hier alles aan doen om dit te bekomen. Het Wuitenskomitee in Hamme is alvast zeer trots en verheugd dat het schepencollege hier stappen in wil zetten. “Wij zien dit als een bekroning voor alles wat we de afgelopen 63 jaar al gedaan hebben", zegt secretaris Pieter Maes.

Concrete plannen kunnen er op dit moment nog niet genomen worden. Maar de opname in de beleidsnota doet alvast dromen van meer voor het hele carnavalgebeuren in Hamme en Moerzeke-Kastel. Elk jaar wordt er daar een groots feest gehouden voor carnaval met duizenden bezoekers. “Voor ons is het echt een erkenning om het carnavalgebeuren in Hamme nog meer in de spotlight te zetten", aldus Maes. “Carnaval in Hamme, Moerzeke en Kastel is zoveel meer dan het ene carnavalsweekend. De halve bevolking van Hamme is er bij betrokken", klinkt het. Het erkennen als immaterieel erfgoed wil zeggen dat het iets is waar een gemeente dag in dag uit mee bezig is, maar niet tastbaar.

Bijna het hele jaar door zijn er activiteiten voor carnaval en is er altijd wel een link. “Carnaval versterkt ook het sociale karakter in Hamme, door de vele eetfestijnen, prinsenverkiezing, werken in de carnavalshallen en uiteraard het feest en de driedaagse zelf", klinkt het. Het hele carnavalsgebeuren en de organisatie draait ook al meer dan 60 jaar volledig op vrijwilligers, voor zo een groot evenement als dit zeker geen evidentie.

“Wij hebben als Wuitenskomitee altijd kunnen rekenen op de bereidwillige medewerking van het gemeentebestuur. Ook wanneer het moeilijker ging bleven we steun krijgen. Ook de Hamse bevolking is hierin fantastisch door het aankopen van steunkaarten en programmaboekjes, en zo vele andere dingen. Carnaval in Hamme is ook het grootste openluchtevenement waar de toegang gratis is en iedereen kan van genieten.", zegt Maes.

Ook het comité in Moerzeke en Kastel is tevreden met de erkenning. “Het toont aan dat het gemeentebestuur dit belangrijk vindt, wij zijn ook erg tevreden met deze beslissing en kunnen dit alleen maar toejuichten”, zegt Andries De Corte van het comité.

Burgemeester Herman Vijt laat weten dat er op dit moment nog geen concrete stappen genomen zijn. “Dit kan natuurlijk nog niet omdat het pas met het volgende schepencollege op de planning staat volgend jaar. Maar wij zijn echt vastberaden om hier werk van te maken", aldus Vijt. “Het is ook logisch. Het zit in ons DNA, iedereen zet zich hier massaal voor in, dus het zou een geweldige erkenning zijn. Als je ziet dat er dit weekend bijna 2.000 man naar Moerzeke afzakte om te stemmen, dan weet je wel dat het echt leeft. Wij zullen ons hier dus volop voor inzetten", besluit Vijt.