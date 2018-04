Carnaval en reuzen winnen tijdens Erfgoeddag 23 april 2018

Volgende legislatuur zal er bijzondere aandacht gaan naar carnaval in Moerzeke, de Wuitensfeesten en de reuzentradities. Dat hebben de bezoekers van de Erfgoeddag beslist. Zij konden kiezen uit zes verschillende leuzen, die verwijzen naar zes Hamse tradities. Hun voorkeur ging uit 'De Hamse Wuiten houdt van feesten als de beesten en reuzen met fijne leuzen'.

"Samen met Heemkring Osschaert zetten we op Erfgoeddag zes verschillende lokale tradities in de kijker. Het thema van Erfgoeddag is immers 'kiezen'. We laten de Hammenaren mee kiezen welke traditie hun voorkeur heeft", zegt Sophie De Winter van de Hamse cultuurdienst. Samen met de heemkring werd een expo ingericht op de zolder van Oud Huys Mariman. De zes Hamse tradities en hun geschiedenis kwamen daarbij aan bod. De Grote Napoleon, de enige molen in Hamme die nog in goede staat is, was één van die tradities. Ook kunst in het teken van de Schelde en de Durme kent een rijke geschiedenis in Hamme. Verder kon er ook gekozen worden voor de Hamse kapelletjes, de traditie van fanfares, concertbands en harmonieën en de rijke geschiedenis van kermiskoersen. Maar het was het thema 'feesten als de beesten en reuzen met fijne leuzen' dat het uiteindelijk haalde. Geen grote verrassing. Hamme en Moerzeke zijn nu eenmaal carnavalsgemeenten. (KDBB)