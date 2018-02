Cantamabile brengt 'Sounds of Swing' 20 februari 2018

02u48 0

Het koor Cantamabile brengt op zaterdag 3 maart om 18 uur in de kerk van Zogge 'Sounds of Swing', een vol uur volksmuziek, musicals, dansmuziek en vrolijke melodieën, met Hilde Celi aan het klavier. Na het concert is er een winterbarbecue in taverne Le Kurosa. Tickets voor het concert kosten 8 euro en zijn te koop bij de koorleden, aan de kassa betaal je 10 euro. Wie wil deelnemen aan de barbecue, moet wel vooraf inschrijven. Dat kan nog tot maandag 26 februari. Info, tickets en inschrijven voor de barbecue: 052/47.92.37 of concerten@cantamabile.be. (KDBB)