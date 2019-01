Café ‘In Den Bunt' in Hamme failliet sinds eind december Koen Baten

23 januari 2019

Het populaire café ‘In Den Bunt’ aan de Bunt in Hamme is sinds eind vorig jaar failliet verklaard. Het café was jarenlang een vaste waarde langsheen de dijk en kon vele jaren lang rekenen op heel wat bezoekers. Er waren ook verschillende verenigingen in ondergebracht. De zaak stond jarenlang bekend bij het publiek voor zijn prachtig buitenterras langsheen het water en midden in de natuur. Het was de ideale stopplaats voor fietsers en voetgangers tijdens de zomerperiode, maar ook tijdens de winterperiode.

Hoe het komt dat de zaak failliet raakte is niet bekend. De zaak staat al een heel tijdje leeg. De goederen werden online geveild. De toekomst van het pand is op dit moment onzeker.