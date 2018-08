Cabaret Magiq brengt 'Sublime' Vaste waarden krijgen circusartieste Alexandra Malter naast zich op de affiche Katrijn De Bleser

27 augustus 2018

12u15 1 Hamme Cabaret Magiq pakt in het najaar uit met de nieuwe show 'Sublime'. De derde al intussen, en deze keer met de internationale circusartieste Alexandra Malter op de affiche. De vaste waarden, zoals illusionist Latif, blijven behouden.

Van 25 shows in het openingsjaar 2016 naar 80 shows dit seizoen. Cabaret Magiq doet het enorm goed, mogen we wel zeggen. 'Vlaanderens meest glamoureuze spektakel', zoals ze het zelf omschrijven, blijft de noemer van het totaalconcept. Bezoekers treden binnen in het Parijse nachtleven, en bij een hapje en een drankje krijgen ze een hele avond dans en magie te zien — met een vleugje humor erbij. Alles om even weg te zijn van de wereld.

'Sublime' is al de derde show van Cabaret Magiq. "Voor deze show konden we Alexandra Malter strikken", zegt Latif Zerouali, die Cabaret Magiq samen met partner Ian Van hoogendorp opende. "Jawel, familie van de bekende circusartiest Harry Malter. Ze groeide op in het circus, tussen de tijgers en de leeuwen. Ze stond al in heel Europa op het podium, maar we mogen haar nu een jaartje aan Cabaret Magiq binden." Alexandra is voornamelijk gespecialiseerd in acts met hoelahoeps. "En dan nog liefst veel hoelahoeps tegelijk, aan alle ledematen", pikt Ian in. "Maar ze zal ook enkele acts in de lucht brengen. Bovendien is ze erg lenig — een slangenmens, bijna. We waren zelf onder de indruk toen we haar voor het eerst aan het werk zagen."

Publiekslieveling Ivana en French Cancan blijven

Het concept van Cabaret Magiq blijft voorts hetzelfde. "Onze danseressen zijn gebleven en travestie Ivana kan zeker niet ontbreken in de show", zegt Latif, die zelf op het podium staat als illusionist. "Zij is zowat de publiekslieveling geworden, en brengt de nodige dosis humor. Zowel de decors als de kostuums zijn net 'iets meer' dan in voorgaande jaren. Er zullen zeventig ensembles de revue passeren. Ook voor het vaste ingrediënt — de French Cancan — lieten we een nieuw kostuum maken. Deze keer werden het rokken van vier kilogram, waar vijfhonderd meter aan ruches in verwerkt is."

Choreografe van dienst is opnieuw Ingrid Coppieters, bezieler van dansgroep ShaMoDo-It. Zij is er al sinds het eerste jaar bij en was bovendien zelf nog showgirl in het Lido in Parijs. "Ik blijf mijn inspiratie halen uit de muziek die Latif kiest", vertelt ze. "Als ik de muziek hoor, zit ik meteen in een bepaalde sfeer, en dan komen er danspassen in me op. Het blijft wel een uitdaging om steeds andere passen te vinden." Ingrid bereidt die choreografieën alleen voor, om ze dan in het cabaret aan de meisjes aan te leren. "Ik kom hier steeds opnieuw thuis. Cabaret Magiq voelt intussen als familie. De meisjes kennen mij, ik ken hen, en ook met Ian en Latif klikt het bijzonder goed."

'Sublime' gaat op 14 september in première. Tickets en info via 0900/701.55, of www.cabaretmagiq.be.