Buddywerking voor gehandicapten 01 maart 2018

Hamme is een buddyvriendelijke gemeente, en daarom zet de gemeente zich ook in om zogenaamde 'buddy's' te vinden: vrijwilligers die mensen met een handicap een handje helpen of hen vergezellen tijdens culturele of sportactiviteiten. Als buddy maak je tijd om samen met iemand met een handicap iets te doen dat zowel de vrijwilliger, als de persoon met een beperking fijn vindt. Om nog meer buddy's te vinden en het systeem meer bekendheid te geven, wordt op dinsdag 6 maart een infomoment georganiseerd. Dat start om 19.30 uur in jeugdhuis 't Klokhuis, aan het Kaaiplein. Iedereen is welkom, toegang is gratis en het infomoment wordt afgesloten met een receptie.





(KDBB)