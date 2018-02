Brugwachtershuisje zoekt uitbater 13 februari 2018

03u06 0 Hamme Het gemeentebestuur organiseert een openbare aanbesteding voor de uitbating van een toeristisch informatiepunt en een horecazaak in het brugwachtershuisje aan de Mirabrug.

Dat zal gebeuren aan de hand van een concessieovereenkomst. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu aanmelden. "We kregen al heel wat aanvragen om het brugwachtershuisje in te richten als horecazaak. De interesse is dus groot", weet schepen van Toerisme Tom Waterschoot (Open Vld). Het brugwachtershuisje kan bezichtigd worden tijdens twee kijkdagen: op 19 februari van 14 tot 16 uur en op 6 maart van 10 tot 12 uur. Meer info over de voorwaarden is te verkrijgen in het gemeentehuis bij de afdeling Vergunningen: 052/47.55.61 of bth@hamme.be.





(KDBB)