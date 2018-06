Brandweerzones Hamme en Buggenhout ontvangen nieuwe materiaalwagen 28 juni 2018

Brandweerzone Oost heeft voor afdelingen Hamme en Buggenhout twee nieuwe materiaalwagens aangekocht. De materiaalwagens bieden plaats voor zeven personen en kunnen voor meerdere interventies ingezet worden, zoals voor wespenverdelging, of bij een brand.





De aankoop van de voertuigen kostte in totaal 731.227 euro. "Het is één van de meest moderne wagens en is uitgerust met allerlei mogelijkheden", zegt majoor Luc Van De Vyver. De ruime dubbelcabine met open ramen geeft een goed zicht op de weg, de seinlichten zijn allemaal voorzien van ledlampen en er zijn ruime kasten aanwezig voor al het nodige materiaal. "De wagens zien er ook exact hetzelfde uit, wat een eerste stap is naar de eenheid binnen de brandweerzones. Hij is heel goed uitgebouwd wat ook de levensduur van de wagens zeker ten goede zal komen", klinkt het. Beide zones zijn zeer tevreden met de aankoop van de wagens. "Wij zijn een vrijwilligerszone en willen dit ook bijzonder graag blijven, daarom zijn we bijzonder blij met deze aankoop. De materiaalwagens geven ook nog ruimte voor bijkomend materiaal. Hiervoor is ook een budget voorzien. In de nabije toekomst zullen we dit materiaal ook aankopen", aldus Van De Vyver. Eén van de nieuwe materiaalwagens krijgt ook al direct een grote eer. Hij zal te zien zijn in het defilé tijdens de nationale feestdag op 21 juli. (KBD)