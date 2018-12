Brandweer opgeroepen voor schouwbrand Koen Baten

28 december 2018

In de Kruisbeeldstraat in Hamme kreeg de brandweer vanochtend een oproep voor een schouwbrand. Het was al de tweede oproep voor een brand op korte tijd. Even daarvoor was er ook al melding van een woningbrand in de Bookmolenstraat. De schouwbrand bleef beperkt en de brandweer had het vuur snel onder controle. Niemand raakte gewond. De brandweer maakte de schouw opnieuw proper om in de toekomst problemen te vermijden.