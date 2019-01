Brandweer opgeroepen voor rookontwikkeling in ziekenhuis, evacuatie niet nodig Koen Baten

08 januari 2019

De brandweer van Hamme werd in de nacht van maandag op dinsdag opgeroepen nadat er lichte rookontwikkeling werd waargenomen in het ziekenhuis in de Hospitaalstraat. De detectoren in het gebouw gingen plots af waardoor de hulpdiensten verwittigd werden. “Wij hebben het gebouw doorzocht en in de valse plafonds gekeken, maar konden niets aantreffen", zegt officier Paul Van Der Cruyssen. “Na tien minuten was de rook vanzelf verdwenen, maar de oorzaak konden we niet achterhalen", klinkt het.

Het ziekenhuis moest niet geëvacueerd worden, omdat er geen grotere rookontwikkeling ontstond in het gebouw. Na een grondige controle werden de detectoren gereset en vertrok de brandweer opnieuw.