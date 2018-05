Boete en rijverbod voor bestuurder (20) die tegenligger in gevaar brengt 24 mei 2018

De 20-jarige Omer O. uit Hamme werd veroordeeld tot een geldboete van 1.600 euro en een rijverbod van twee maanden. Hij liep tegen de lamp nadat een agent hem betrapte op een wel erg frivole rijstijl. De feiten speelden zich af in juni vorig jaar. De man had op dat moment nog maar vier maanden zijn rijbewijs. Die bewuste dag was hij aan het bumperkleven bij zijn voorligger. Alsof dat nog niet voldoende was stak hij nadien ook nog eens langs rechts voorbij op het fietspad. Nog enkele minuten later stak hij een voorligger plots langs links voorbij in een scherpe bocht. Hierbij kwam hij bijna in aanrijding met een tegenligger. "Wat wilde je in godsnaam bewijzen? Zat er iemand bij jou om stoer te doen? Dit kon een pak erger afgelopen zijn", besloot politierechter D'hondt. Naast de geldboete en het rijverbod zal hij ook zijn theoretische rijexamen opnieuw moeten afleggen. (KBD)