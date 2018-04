Boek over Mira in dialect is uit 28 april 2018

Auteur Louis Windey heeft een nieuw boek klaar. 'Mira, kind van de Duirreme!' is een fictief verhaal dat zich afspeelt aan de rand van de Durme in Hamme. Het boek brengt de romantische avonturen van een Hamse schoonheid die schril afsteken tegen de armoedige negentiende eeuw. "Door een pijnlijk voorval in haar jeugd veranderde het leven van Mira plots. In het preutse Hamme kon ze nergens terecht met haar verhaal. Na veel omzwervingen belandde Mira in de prostitutie." Het verhaal werd geschreven in het Hamse dialect. Het boek kost 19 euro en is te koop via 052/47.14.36. (KDBB)