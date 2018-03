BMX-Topgear-team stelt nieuwe leden voor 01 maart 2018

Het Hamse BMX-Topgear-team stelde een nieuw team samen en dat werd voorgesteld in sporthal Meulenbroek in Hamme. Opvallend in het team is de Hamse Gianluca Pollefliet. Hij behaalde afgelopen zomer een vijfde plaats op de wereldkampioenschappen in Amerika. "Behalve het jonge talent Gianluca telt de Hamse club heel wat toppers uit heel Oost-Vlaanderen", weet de Hamse schepen van Sport, Luk De Mey (CD&V). Het team, dat intussen uit een dertigtal leden bestaat, heeft zowel jong als ouder talent dat deelneemt aan wedstrijden in het hele land en ook daarbuiten.





(KDBB)