Binnenkort verlichting langs fietssnelweg Koen Baten

16 januari 2019

Het Hamse schepencollege heeft gisteren groen licht gegeven voor verlichting langs het nieuwe fietspad aan de N41. Ook Dendermonde heeft groen licht gegeven, waardoor binnenkort het fietspad ook verlicht is. “We zijn blij dat dit punt afgerond is en dat we de fietser binnenkort een goed verlichte weg kunnen aanbieden”, aldus schepen van mobiliteit Koen Mettepenningen (CD&V).

De beslissing voor de led-verlichting langsheen de fietssnelweg werd al geruime tijd geleden beslist, maar door onder meer enkele technische problemen in Dendermonde was er nog geen concrete timing. Nu er langs beide kanten groen licht is gegeven in het schepencollege kan de aanvraag beginnen. “Dit is een zeer goede zaak en ook een opluchting voor de fietser”, aldus Mettepennigen.

“Verschillende fietsers lieten ons weten dat ze schrik hadden om langs de onverlichte weg te rijden, maar wij zijn blij dat het probleem binnenkort verholpen is.” Het dossier is doorgegeven aan Eandis en zij zullen binnenkort beginnen aan de werken. Hoelang de werken zullen duren, is op dit moment nog niet bekend.