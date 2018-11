BinckBank geeft vrouw uit Hamme 20.000 euro om te beleggen Koen Baten

06 november 2018

BinckBank start met een uniek project en geeft drie verschillende personen een bedrag om vijf maanden lang te beleggen. Er waren in totaal meer dan duizend personen die zich hadden ingeschreven, waarvan er uiteindelijke drie gekozen werden. Een van deze personen is Sophie Vanluchene (45) uit Hamme, die de kans krijgt om 20.000 euro te beleggen in aandelen die hij zelf wil. De bedoeling van het experiment is om de Belgen bekend te maken met het beleggen, want 60 procent van de bevolking durft dit nu niet, daarom starten ze vanaf vandaag met dit project.

Het bedrag dat de vrouw uit Hamme overhoudt na vijf maanden mag ze behouden.