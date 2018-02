Bijna 52.000 euro aan achterstallige belastingen geïnd 22 februari 2018

De politiezone Hamme/Waasmunster heeft gisteren een grootschalige controle gehouden samen met de Vlaamse belastingsdienst. De politie controleerde een hele voormiddag ter hoogte van Theet in Hamme. Daarbij werden 27 voertuigen geïntercepteerd. Geen enkele bestuurder was onder invloed van alcohol of drugs. De Vlaamse belastingsdienst kon tijdens de controles een bedrag innen van 51.825,34 euro aan achterstallige belastingen die bestuurders niet betaalden. Daarnaast werden er ook nog enkele andere overtredingen vastgesteld door de politie. Er werd een proces-verbaal opgemaakt omdat een bestuurder zijn geldig rijbewijs niet kon voorleggen. Verder werden ook twee pv's opgesteld voor het niet kunnen voorleggen van een geldig verzekeringsdocument en een pv voor het ontbreken van een geldig inschrijvingsbewijs bij het voertuig. (KBD)