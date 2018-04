Bibliotheek zoekt unieke boekenkasten 19 april 2018

De bibliotheek van Hamme is op zoek naar de leukste boekenkastjes voor zwerfboeken. Personen, verenigingen en scholen worden uitgedaagd om zelf een mooie koffer of kast in elkaar te knutselen die waterdicht is en waarin boekjes kunnen gezet worden. Tijdens de Lentehappening op 27 mei kunnen alle bezoekers dan stemmen voor hun favoriete boekenkast. De boekenkast kan nadien een plekje krijgen op een openbare plaats in Hamme waar iedereen zwerfboeken in kan leggen en uit kan halen. Wie zelf een boekenkast maakt, kan die naar de bib brengen vanaf 2 mei tot 12 mei. Info in de bib, Achterthof 94, 052/47.92.20 of bibliotheek@hamme.be. (KDBB)