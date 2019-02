Bibliotheek en leerpunt organiseren lessen voor theoretisch rijexamen Koen Baten

06 februari 2019

18u25 1

De bibliotheek van Hamme lanceerde in 2018 een primeur en bood een cursus aan om te slagen in je theoretish rijbewijs. De cursus was speciaal op maat van mensen die moeite hebben met het studeren en het onthouden. De cursus was een succes dat hij vanaf maart opnieuw gelanceerd wordt.

De organisatie van de cursus is samen met leerpunt Waas en Dender. “De lessen zijn broodnodig voor sommigen en daarom bieden we dit pakket aan”, klinkt het. De lessen starten op 11 maart 2019. Inschrijvingen starten op maandag 11 februari. Je kan je inschrijven via de bibliotheek van Hamme of via Leerpunt. De aankoop van het boek voor het theoretisch examen kost 30 euro.