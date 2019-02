Beweging.net zet vrijwilligers in de kijker Koen Baten

25 februari 2019

10u20 0 Hamme Beweging.net heeft voor de start van de Week van de Vrijwilliger verschillende vrijwilligers in de kijker gezet.

In verschillende supermarkten werden kartonnen bordjes van vrijwilligers geplaatst om aan de klanten te laten zien dat ook zij belangrijk zijn en eens in de bloemetjes gezet mogen worden. De actie van beweging.net maakt deel uit van een brede campagne.“Zonder de niet-aflatende inzet van vele vrijwilligers zouden heel wat organisaties, overheden en verenigingen op halve kracht draaien of zelfs niet bestaan”, vertelt Danny Poppe van beweging.net. “Omdat vrijwilligerswerk niet altijd zichtbaar is, zetten we de boodschap ‘vrijwilligers vind je overal’ kracht bij door de figuurtjes van onze zeven vrijwillige ambassadeurs massaal te verspreiden. Ook in Hamme.” Ook jij kan deze week vrijwilligers bedanken met een kaartje via de website www.chapeauvrijwilligers.be.