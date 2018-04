Bestuurder zwaargewond na crash tegen elektriciteitspaal 10 april 2018

02u48 0 Hamme Een man is gisteravond op de N446 in Hamme zwaargewond geraakt bij een ernstig ongeval.

De man reed met zijn BMW in de richting van Waasmunster, toen het in een scherpe bocht foutliep. Hij verloor de controle en week af naar de andere kant van de weg. Daar botste hij frontaal tegen een betonnen elektriciteitspaal, waarna de wagen in een weiland terechtkwam.





De bestuurder werd bij het ongeval uit het voertuig geslingerd en liep waarschijnlijk meerdere breuken op. Hij bleef wel heel de tijd bij bewustzijn en werd naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging.





Getuige

Vlak voor de BMW reed er een pick-up truck. Hij was niet betrokken bij het ongeval, maar heeft mogelijk meer gezien. De politie is naar hem op zoek als mogelijke getuige.





De BMW liep zware schade op en is rijp voor de schroothoop. De elektriciteitspaal raakte ook zwaar beschadigd en de kabels van de straatverlichting werden afgerukt waardoor deze tijdelijk buiten werking waren.





Elektriciteitsmaatschappij Eandis kwam ter plaatse om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Door het ongeval was de rijstrook in de richting van Grembergen een tijdlang versperd. De verkeershinder bleef beperkt.





(KBD)