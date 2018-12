Bestelwagen aangereden in flank Koen Baten

21 december 2018

Op de N41 in Hamme, ter hoogte van keukens Moerzeke, is een lichte bestelwagen aangereden in de flank. Een oudere man wou de N41 oprijden en zag vermoedelijk de Opel die richting Dendermonde reed niet aankomen. Het kwam tot een aanrijding waarbij de oudere man niet meteen zijn voertuig kon verlaten. De brandweer van Hamme werd verwittigd en zij kwamen met een ploeg ter plaatse. Samen met de politie en de ambulanciers duwden ze de tweede wagen weg, waardoor de man uit zijn voertuig geholpen kon worden. Hij werd met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis van Dendermonde voor een controle.

Door het ongeval ontstond er in beide richtingen een file die al snel aangroeide. Beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op, maar zijn nog rij-vaardig.