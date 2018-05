Bellenblazen voor Kom Op Tegen Kanker 01 juni 2018

Actrice en televisiegezicht Nele Snoeck kwam gisteren samen met de leerlingen van leefschool 't Veertje bellen blazen. Daarmee vroeg Nele samen met de leerlingen aandacht om kinderen te laten opgroeien in een rookvrije omgeving.





"De stichting Kom Op Tegen Kanker vroeg me om mee te werken aan hun actie 'Generatie rookvrij'." Daar ging Nele maar al te graag op in en tijdens de Werelddag Zonder Tabak gisteren was het zover: er werden honderden bellen de lucht in geblazen. "Om aan te tonen dat we liever bellen blazen dan rook. Alle kinderen en jongeren hebben het recht om rookvrij op te groeien. Want kinderen kopiëren gedrag. Ook roken valt daaronder", klinkt het bij Kom Op Tegen Kanker, die de actie op poten zette. (KDBB)