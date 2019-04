Beklaagde houdt vol dat hij niet reed tijdens achtervolging politie, maar geeft wel toe dat hij af en toe joint rookt Koen Baten

15u07 1 Hamme S.H. uit Hamme stond vrijdag terecht in de politierechtbank van Dendermonde nadat twee politieagenten hem zagen rijden met zijn Audi A5 terwijl hij een rijverbod had. De agenten merkten hem op ter hoogte van de Slangstraat en de Spoorwegstraat en reden hem even achterna. Na een achtervolging reed het voertuig zich vast en merkten de agenten op dat er mogelijk gewisseld werd van bestuurder. De beklaagde blijft echter beweren dat hij niet reed, maar wel de andere inzittende.

De twee agenten kwamen vrijdag getuigen in de rechtbank over de feiten die zich vorig jaar afspeelden. Toen ze merkten dat S.H. achter het stuur zat, bekend voor de agenten, reden ze hem achterna. Het voertuig versnelde nadien en haalde zelfs snelheden van bijna 100 kilometer per uur volgens de agenten. Hun lichten en geluidssignaal was in werking, maar het voertuig stopte niet. Even verderop reed de wagen zich vast in een doodlopende straat. Toen de agenten hen tegenkwamen, stonden de deuren open en merkten ze dat er een andere bestuurder achter het stuur zat. Zij vermoeden dat er werd gewisseld, maar de wissel zagen ze zelf niet gebeuren.

S. blijft beweren dat hij niet achter het stuur zat, maar de passagier was. Uit het niets verklaarde hij dat hij soms wel een jointje rookte en dat hij dit in Nederland ging kopen. “Maar dan rij ik niet met de wagen als ik gerookt heb", zegt hij. “Ook toen reed ik niet. Het was mijn vriend die achter het stuur zat. Hij had schrik omdat hij zijn rijbewijs niet bij had en wilde niet stoppen voor de politie", klonk het. Politierechter Peter D'hondt stelde de zaak uit om ook de andere inzittende van het voertuig te verhoren en S.H. te laten controleren op zijn drugsgebruik. De zaak wordt voortgezet op 28 juni.