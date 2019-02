Bedrijf brengt knuffel Oscar speciaal voor Ella-June (6) opnieuw in productie na oproep in onze krant Koen Baten

27 februari 2019

17u34 6 Hamme De 6-jarige Ella-June uit Moerzeke kan weer spelen met haar knuffel Oscar. Het meisje met autisme was samen met haar ouders op zoek naar een nieuwe pop, nadat het vorige exemplaar tot op de draad versleten was. Eén probleem: de knuffel werd niet meer gemaakt en Ella-June wilde geen andere pop. Na een oproep in onze krant schoot het bedrijf die de pop maakte in actie. Ze brachten speciaal voor Ella-June de knuffel opnieuw in productie. Deze middag mocht ze haar nieuwe Oscar komen halen in Doornik. “Ze is zo gelukkig, fantastisch om te zien", aldus oma Veerle D’hooghe.

Het was de grootste droom van de familie van Ella-June om haar opnieuw dezelfde knuffel te kunnen schenken. Pogingen om haar andere knuffels te geven slaagden niet, want het meisje keek er niet naar om. De enige pop die ze niet kon missen, was de tot op de draad versleten Oscar.

Opnieuw in productie

Een oproep in deze krant naar mensen die hetzelfde exemplaar hadden, leverde niets op. Maar Julipa, de producent van knuffel Oscar, contacteerde de familie eind december zelf. Ze lieten de familie weten dat ze de knuffel opnieuw wilden produceren.

“De knuffel paste in onze collectie J-line, maar was al even uit productie", zegt Els Vanglabeke, marketing manager bij Julipa. “Toen we het artikel in de krant lazen, hadden we onmiddellijk met heel het bedrijf besloten om te helpen. Wij waren dan ook bijzonder blij toen we vanmiddag de knuffel konden overhandigen aan Ella-June. Haar reactie was fantastisch om te zien", klinkt het.

Vijf knuffels

Ella-June kreeg maar liefst vijf knuffels mee naar huis in verschillende formaten. “Ik denk dat ze nu wel een tijdje verder kan”, lacht Els. “Het was niet eenvoudig om de productie terug op te roepen, maar voor haar wilden we dit echt doodgraag doen en konden we het niet zomaar laten passeren", klinkt het. Als de vijf knuffels stuk zouden zijn, heeft het bedrijf nog een voorraad.

Ella-June en haar familie zijn in de wolken. “Dit overtreft onze stoutste dromen. Wij hadden absoluut nooit verwacht dat we de knuffel nog zouden vinden”, zegt Veerle. “Ella-June reageerde vanmiddag ook super enthousiast en ze begon meteen met de knuffel te spelen. Wij zijn zo blij dat we Oscar terug hebben.”

De familie wil het bedrijf ontzettend hard bedanken voor al de moeite. “Het is hartverwarmend dat zij de productie opnieuw hebben opgestart voor ons. In de toekomst ben ik zelf bereid om te betalen voor nog meer Oscars. De inspanningen die zij gedaan hebben zullen we nooit vergeten", besluit Veerle.