Basisschool organiseert projectweek met lokale talenten en houdt unieke actie Koen Baten

25 januari 2019

16u09 0

Basisschool Mira!GO houdt vanaf maandag 28 januari een hele week lang een projectweek. ‘Iedereen Mira!’ is gebaseerd op het format van Iedereen Beroemd op televisiezender een en moet de school helpen kennismaken met enkele lokale talenten van Hamme om de buurt beter te leren kennen. “We willen onze leerlingen laten inspireren door lokale talenten en daarom hielden we vandaag een ludieke actie”, zegt directeur Vincent Browet.

Om de actie duidelijk te maken werden op verschillende locaties symbolen achtergelaten van ‘Iedereen Mira!’. Onder meer in de Loystraat, Damstraat, Kapellestraat en de Markt kan je het symbool terugvinden op de stoep. “We hebben ook de bewoners op de hoogte gebracht van onze projectweek en kijken nu reikhalzend uit naar het vervolg volgende week”, klinkt het.

Vanaf maandag zijn er dan elke dag workshops gebaseerd op het format van iedereen beroemd. “Tijdens de workshops kunnen de leerlingen dan hun creatieve kanten ontdekken, samen met enkele lokale talenten”, klinkt het. “Elk talent is welkom en wij zijn zeer benieuwd naar dit project.” Tijdens de week wordt ook op zoek gegaan naar de Homo Universalis door allerlei leuke opdrachten, die natuurlijk ook kaderen in het leerplan. “Vrijdag wordt de hele projectweek afgesloten met een leuke verrassing, maar daarover vertellen we op dit moment nog niets meer”, besluit Browet.