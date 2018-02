Automaat om documenten op te halen OOK LOKALE HANDELAARS KUNNEN LOCKERS GEBRUIKEN OM BESTELLINGEN TE LEVEREN KATRIJN DE BLESER

16 februari 2018

02u53 0 Hamme Een pakjesautomaat in de hal van het gemeentehuis om documenten af te halen buiten de openingsuren van de gemeentediensten. Daarmee is Hamme alweer pilootgemeente als het op digitalisering aankomt. Behalve de gemeentediensten kunnen ook lokale handelaars hiervan gebruikmaken om zo klanten die graag online shoppen lokaal te laten kopen.

In de inkomhal van het gemeentehuis staat voortaan een gigantische automaat met 23 lockers van verschillende formaten. In enkele lockers past enkel een bundeltje A4-bladen, in een ander locker kan een hele doos. "In de lockers kunnen de gemeentediensten bijvoorbeeld papieren deponeren voor burgers die niet tijdens de openingsuren van de diensten in het gemeentehuis geraken. Ze krijgen dan zowel een QR-code als een cijfercode via mail of sms toegestuurd. Met die code kan de locker altijd geopend worden", zegt burgemeester Herman Vijt (CD&V).





Digitalisering

Ook voor dit project is Hamme een pilootgemeente. "Het laatste vernieuwende project als het om digitalisering gaat", zegt Bram De Winne, consulent lokale economie. De voorbije jaren heeft het gemeentebestuur sterk ingezet op een digitale dienstverlening. Zo ging ook al een webshop online waarop Hamse handelaars samen hun waren kunnen aanbieden. "Met de automaat breiden we een bestaand systeem verder uit. Een pakjesautomaat is niets nieuw, die bestaan al langer. Wij breiden de werking ervan verder uit naar gemeentediensten en de lokale handelaars." Zo zullen mensen die online een Cadeaubon van Ondernemend Hamme bestellen die 's avond kunnen afhalen in één van de lockers. "Ook fietsen huren kan al online, nu kan de sleutel afgehaald worden wanneer het de huurder past en ook voor een reispas zal dat mogelijk zijn", zegt De Winne. "Aanvragen die moeten gebeuren met een identiteitskaart, kunnen uiteraard niet zomaar via de automaat gaan", vult Vijt aan. "Wel kunnen de personeelsleden van de gemeente een broodje bestellen bij een lokale handelaar en dat in de automaat laten leveren, om maar een voorbeeldje te geven. Zo creëert de automaat waarschijnlijk nog veel andere mogelijkheden die we zelf nog niet kennen. De automaat staat hier en hij is operationeel. We hopen nu dat er vanuit de burger zelf initiatieven komen om die te gaan gebruiken. Of misschien zijn er wel handelaars die hiermee extra mogelijkheden zien voor hun online verkoop."





Proefproject

De personeelsleden van de gemeentediensten kregen alvast een opleiding om met de automaat te leren werken. De automaat is steeds beschikbaar als de deuren van het gemeentehuis open zijn. Dat is alle dagen van 7 tot 20 uur, 's avonds en tijdens weekends als er vergaderingen of zittingen zijn op het gemeentehuis. "Het gaat om een proefproject dat later geëvalueerd wordt samen met Cubee, het bedrijf dat eigenaar is van de pakjesautomaat." Voor de automaat kreeg Hamme een Europese subsidie van 55.000 euro.