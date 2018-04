Asfalteringswerken in verschillende straten 09 april 2018

De gemeente Hamme start vanaf vandaag met verschillende asfalteringswerken in het centrum.





Het is de bedoeling om al deze werken binnen de tweede week van de paasvakantie uit te voeren, zodat de hinder relatief beperkt blijft. "Eén van de straten die we zullen aanpakken is de Vossestraat. Door de omleiding vorig jaar ten gevolge van de werken in de Ardoystraat hebben deze en enkele andere omliggende straten heel wat afgezien en moeten deze herstelt worden", aldus schepen Koen Mettepenningen ( CD&V). De vierweegs werd onlangs al hersteld enkele weken geleden. De Noordstraat en de Broekstraat zullen ook aangepakt worden, maar dit volgt later wanneer die twee kruispunten afgesloten zijn. "Ook de heraanleg van de Ekelbeke is in de laatste fase aanbeland. Tegen het weekend van 14 april zou dit afgerond moeten zijn", besluit de schepen.





Alle wegen die aangepakt zullen worden kan je op de website van de gemeente vinden via www.hamme.be. (KBD)