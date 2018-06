Asfalteringswerken in meerdere straten 02 juni 2018

02u37 0

In enkele Hamse straten krijgen vanaf volgende week een opknapbeurt. "Dan worden een reeks asfalteringswerken uitgevoerd", zegt schepen van Openbare Werken, Koen Mettepenningen (CD&V). Op 4 en 5 juni wordt er gewerkt in de Noordstraat vanaf de Biezestraat tot aan de N41. Op 4, 5 en 6 juni wordt een nieuwe asfaltlaag gelegd in de Damputstraat vanaf de Damstraat tot aan de Loystraat. Ook de Broekstraat krijg een nieuwe laag asfalt vanaf De Stijve Laars tot aan de N41. Die werken worden uitgevoerd op 5 en 6 juni. Als de werken vertraging oplopen, wordt er ook op 7 juni nog gewerkt. Bij slecht weer schuiven de werken op. (KDBB)