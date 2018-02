Appartementsgebouw in Dennenstraat gaat tegen de vlakte 17 februari 2018

02u37 0 Hamme Het appartementsgebouw van De Zonnige Woonst in de Dennenstraat wordt met de grond gelijk gemaakt. Het renovatieproject werd eerder stopgezet wegens stabiliteitsproblemen.

Het appartementsgebouw van De Zonnige Woonst in de Dennenstraat in Hamme staat er al even kaal bij. Bijna twee jaar geleden moest de sociale bouwmaatschappij het renovatieproject van de twintig sociale huurflats noodgedwongen stopzetten. "Er doken onverwacht stabiliteitsproblemen op", zegt directeur Guy Van Gucht. "We onderzochten de mogelijkheden voor een nieuwe invulling met aandacht voor een optimale inpassing in de omgeving en een kwalitatieve oplossing voor de gemeenschappelijke ruimte in de hele Oostkouterwijk."





De komende jaren staan er heel wat veranderingen op til in heel de Oostkouterwijk. Zo staat ook de afbraak van de site in de Lindestraat op het programma om er een nieuwbouw neer te poten. "De vervangingsbouw voor de site op de hoek van Populieren- en Veldstraat en Prieel zit in de ontwerpfase en ook de totaalrenovatie van heel wat woningen in de Oostkouter- en Populierenstraat gaat nog deze zomer van start", klinkt het bij De Zonnige Woonst.





Het huidige woonaanbod van De Zonnige Woonst in de Oostkouterwijk is op dit moment vooral gericht op grote gezinnen. "Om levenslang wonen op wijkniveau te garanderen en om in te spelen op de evolutie van kleinere gezinnen zetten we nu extra in op kleinere woonentiteiten met gemeenschappelijke voorzieningen." (KDBB)