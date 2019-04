André Raemdonck verkozen als ondervoorzitter van DDS Koen Baten

10 april 2019

11u10 0 Hamme Hams Sp.a gemeenteraadslid André Raemdonck werd vorige week verkozen als ondervoorzitter van DDS. Hij zetelt al heel lang in de gemeenteraad en begon begin dit jaar aan zijn zesde legislatuur. “Het moet de bedoeling zijn van DDS om de regio uit te bouwen tot een dynamische en duurzame streek. Hiervoor moeten de 9 gemeenten nauwer betrokken worden bij de uitwerking van die planning", zegt Raemdonck.

André is er van overtuigd dat DDS een dienstverlenende en ondersteunde rol heeft voor de 9 gemeentebesturen. “Daarom moet het nieuwe beleidsplan, dat in november op de agenda staat, samen gemaakt worden met al deze besturen", klinkt het. “Er zijn heel wat opdrachten die we moeten aanpakken en ook nieuwe ontwikkelingen zijn hiervoor van belang", klinkt het. “Met dit nieuwe bestuur zullen we er alles aan doen zodat de gemeenten en andere samenwerkingsverbanden de nodige deskundige ondersteuning krijgen bij de ontwikkeling van de projecten. Tot slot willen we ook een nauwere samenwerking uitbouwen met de andere intercommunales", besluit Raemdonck.