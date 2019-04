Ambachten centraal tijdens erfgoeddag in Hamme Koen Baten

17 april 2019

14u46 0 Hamme Op zondag 28 april is het overal in Vlaanderen ‘Erfgoeddag’. Ook in Hamme willen ze deze dag niet onopgemerkt laten voorbijgaan, en dus zullen enkele Hamse ambachtslieden hun stiel in de kijker zetten. “We kiezen dit jaar bewust om te focussen op de mens achter de ambacht en minder op de historiek ervan”, zegt schepen Lotte Peeters (N-VA).

Onder de noemer ‘Hoe maakt u het?’ zullen de ambachtslieden in Hamme je laten kennismaken met hun stiel door middel van demonstraties. Zo kan je genieten van het werkproces en het eindresultaat. Dit kan gaan van het maken van papier tot kalligrafie en kantklossen. “De focus op de mensen achter de ambacht is zeer belangrijk. Het zijn zij die ervoor zorgen dat de ambacht kan doorgegeven worden aan de volgende generaties”, klinkt het.

Naast de focus op de mensen, is er natuurlijk ook het verleden van deze ambachten. Hiervoor kan de gemeente rekenen op de Heemkring Osschaert die een tentoonstelling zal organiseren over de geschiedenis.

Erfgoeddag vindt plaats in IDplus in de Sint-Jansstraat 27 in Hamme en gaat door van 10 tot 18 uur. De drie sessies voor de ambachten vinden plaats van 11 tot 12 uur, van 14 tot 15 uur en van 16 tot 17 uur.