Alternatief plan herinrichting markt: 'Financieel onrealistisch' 30 januari 2018

02u47 0

Meerderheidspartij Open Vld reageert op het alternatieve plan voor de herinrichting van het marktplein dat oppositiepartij sp.a onlangs voorstelde. "Financieel compleet onrealistisch."





Nadat de Hamse meerderheid de plannen voor de herinrichting van het marktplein en de omgeving ervan voorstelde, kwam oppositiepartij sp.a met een alternatief plan aandraven. Zo stelde sp.a voor om de ondergrondse parking aan het marktplein achterwege te laten en het geld te gebruiken voor onder andere de inrichting van een Vikingmuseum. Open Vld, dat samen met CD&V de meerderheid vormt, reageert nu op de plannen.





"We dachten eerst dat het plan er kwam als aanzet naar carnaval, maar blijkbaar meent sp.a dit", zegt schepen Frans Van Gaeveren (Open Vld). "Sp.a zegt al jaren dat onze plannen onbetaalbaar zijn, maar komt nu zelf met een voorstel dat dubbel zoveel zal kosten als het project dat wij voorstelden. Bovendien schrappen ze alles wat de gemeentekas geld moet opbrengen om te vervangen door zaken die net extra geld kosten", zegt Van Gaeveren. "Er zullen wel degelijk bijsturingen gebeuren aan de oorspronkelijke plannen, maar de voorstellen van sp.a komen niet in aanmerking omdat ze niet stroken met het lastenboek dat eerder al werd goedgekeurd in de gemeenteraad." (KDBB)