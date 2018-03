Alois en Monique vieren 65e huwelijksverjaardag 27 maart 2018

Alois Van Gucht en Monique Ringoet zijn 65 jaar getrouwd.





Dat vierde het koppel samen met familie, vrienden en het verzorgend personeel van de afdeling klaproos in woonzorgcentrum Meulenbroek. Het koppel is intussen al even in de goede handen van het personeel in het woonzorgcentrum. Ze zorgden dan ook voor een gezellig feestje op de afdeling van Alois en Monique om zo de 65 jaar samen nog eens extra onder de aandacht te brengen.





(KDBB)