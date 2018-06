Alle zwerfkatten voortaan op één plek ONDERDAK, VOEDSEL EN ZORG IN OPVANG PARK KERKWIJCK KATRIJN DE BLESER

18 juni 2018

02u38 0 Hamme Zwerfkatten worden voortaan samengebracht in Park Kerkwijck. Het kattenhotel verhuisde naar daar en er zijn nieuwe kattenhuisjes gebouwd. Rita Verdurmen (71), die al 25 jaar de zorg voor zwerfkatten in Hamme voor haar rekening neemt, bezoekt de dieren drie keer per dag.

"Het moet een 25-tal jaren geleden zijn. Ik was zo bezorgd om de toestand van de vele zwerfkatten in Hamme dat ik ze elke ochtend en elke avond eten ging geven op verschillende plaatsen. Onder andere aan de Mirabrug en in een hoekje van Park Kerkwijck neem ik de dagelijkse zorg voor de beestjes voor mijn rekening", zegt Rita Verdurmen. In 2002 was Hamme nochtans een van de eerste gemeenten die een zwerfkattenproject opstartte. "Als er meldingen binnenkomen over zwerfkatten, proberen we die te vangen. Eerst bekijken we of het wel degelijk over zwerfkatten gaat, nadien worden ze grondig onderzocht en gecastreerd of gesteriliseerd. Zieke katten laten we inslapen", zegt Peter Staljanssens, gemeentelijke verantwoordelijke voor het zwerfkattenproject. "We merken duidelijk een daling van het aantal zwerfkatten in onze gemeente", zegt schepen van Milieu Tom Waterschoot (Open Vld). "Jaarlijks besteden we dan ook 4.500 euro aan het kattenproject. Goed om gemiddeld zeventig katten per jaar te steriliseren."





Het hele kattenproject werd nu herbekeken en daar werd ook vrijwilliger Rita bij betrokken. "Het is de bedoeling om alle zwerfkatten te centraliseren op één plek en daarvoor kozen we Park Kerkwijck uit", zegt schepen Waterschoot. "Vroeger merkten we dat er verschillende leefgroepen met zwerfkatten waren, maar veel van die groepen zijn intussen verdwenen. Enkel aan de Mirabrug zaten er nog een paar. Die katten werden nu verhuisd naar Park Kerkwijck, waar we ze allemaal willen onderbrengen", beaamt Staljanssens.





Vandalen

De technische dienst bouwde er nieuwe kattenhuisjes. Die kregen een plekje aan de rand van het park, en ook het kattenhotel van de Mirabrug verhuisde naar het centrum. Het afdak kreeg een nieuw likje verf en alle bakken werden stevig vastgemaakt. "Spijtig genoeg krijgen we hier regelmatig te kampen met vandalen die de huisjes stuk maken of in brand steken", zegt Rita. "Ik probeer hier zelf drie keer per dag te komen om de katten eten te geven en te kijken hoe het met de beestjes gaat."





Het aantal zwerfkatten daalt nog steeds. Van meer dan zestig twee jaar geleden naar een veertigtal vandaag. "De gemeente overweegt nu ook de aankoop van een chiplezer", zegt schepen Waterschoot. "Op die manier vinden we snel de baasjes terug. Bovendien kunnen we dan ook de baasjes verwittigen als we een overleden beestje vinden."