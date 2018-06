Akkershoofd is nu écht recreatiegebied PLAATSING ORIËNTATIEPLAN LAATSTE STAP NAAR NIEUW STATUUT KATRIJN DE BLESER

21 juni 2018

02u37 0 Hamme Het Akkerhoofd is een volwaardig recreatiegebied. Nadat een wachter werd aangesteld en het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan er kwam, werden nu oriëntatieborden geplaatst. "Meer dan 200 recreatieve woningen blijven hier behouden."

Gezinnen met kinderen, oudere koppels, alleenstaanden. Het publiek van het Akkershoofd, het natuurgebied in de Scheldevallei is gemengd, maar één ding wil iedereen er: even onthaasten, even weg van de dagelijkse drukte maar toch niet te ver weg. "Meer dan de helft van de eigenaars van de 200 recreatieve woningen is uit de eigen streek", weet Pierre Borms, voorzitter van de Moerzeekse Recreatievereniging (MRV) die de belangen van eigenaars en gebruikers van de recreatieve verblijven behartigt.





Zo is er ook Guido. Hij heeft er een tuin met een vijver en een chalet, dat alles omringd door bomen, struiken bos en nog meer groen. "Even hielden we ons hart vast want we zouden hier alleen nog mogen verblijven als we ook aan visrecreatie doen. Dat zorgde voor heel wat verwarring. Uiteraard waren we bezorgd. Maar nu er zoveel stappen ondernomen worden, zijn we opgelucht dat we mogen blijven genieten van ons mooie stukje natuur."





Het oriëntatieplan voor het Grootbroek werd nu officieel onthuld. Er kwamen nieuwe borden aan de Gespoelde Put en op het einde van de Gijven. De drie bestaande borden die niet erg duidelijk waren, werden vernieuwd. De borden waren de volgende stap om van verblijfsrecreatie Akkershoofd en de aangrenzende zones een volwaardig recreatiegebied te maken. Het gebied bestaat uit een netwerk van straatjes met daartussen een aantal tuintjes met visvijvers, chalets en bergplaatsen. Bijna onmogelijk om er als buitenstaander je weg te vinden zonder een degelijk plan.





"Eerder werd een elektriciteitsnetwerk aangelegd, het Akkershoofd werd gevrijwaard als overstromingsgebied en ook voor de opmaak van het nieuwe Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan deelden we onze mening", zegt Pierre Borms. "Mede dankzij de actieve steun en betrokkenheid van het gemeentebestuur hebben we nu een volwaardig recreatiegebied kunnen creëren. Een belangrijk aspect is ook dat MRV van bij de start een wachter heeft aangesteld, die het gebied bewaakt en bewoners en recreanten kan bijstaan."





Toeristische troef

Niet alleen mensen met eigendom in het gebied zijn tevreden, de MRV wil het Akkershoofd ook verder uitbouwen als toeristische troef voor Hamme.





"Vandaar dat op de nieuwe oriëntatieborden ook de fiets- en wandelknooppunten en de Scheldeveren zijn aangegeven. Wij merken trouwens op dat de laatste jaren het fiets- en wandeltoerisme in het recreatiegebied sterk is toegenomen."





"Ook mensen van ver buiten de gemeente genieten hier van een mooie omgeving, waar ook de horeca en de lokale handelaars baat bij hebben. Het Akkershoofd moet een gebied blijven waar mens en natuur in harmonie genot van hebben."