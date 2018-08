Actiecomité vraagt veiliger kruispunt aan Kerkhofwegel "Tevreden met fietspad langs N41 maar strijd is nog niet gestreden" Katrijn De Bleser

29 augustus 2018

15u13 0

Actiecomité N41 Veilig door Hamme viert feest. "We hebben ons doel bereikt: een gescheiden fietspad langs de N41." Maar dat betekent nog lang niet het einde van het actiecomité. "Het kruispunt met de Kerkhofwegel is te onveilig.”

Na meer dan 21 jaar actie voeren, hebben de leden van actiecomité 'N41, Veilig door Hamme' hun vierde doel bereikt: een gescheiden fietspad langs de N41 in Hamme. De werken voor de aanleg van het fietspad vanuit Elvserele over Hamme tot in Grembergen zijn intussen bijna afgerond. In oktober moet het fietspad helemaal klaar zijn. "We hebben even getwijfeld over hoe de toekomst van ons actiecomité er zou gaan uitzien nu onze doelen bereikt zijn", zegt Ronny Persiau van het actiecomité. "We dachten eraan om ons wat meer op de achtergrond te houden. Ons waakvlammetje zou blijven branden maar we zouden ons wat kalmer houden."

Het actiecomité zorgde er de voorbije jaren al voor dat er zoveel verkeerslichten op de N41 in Hamme kwamen. Op die manier kunnen fietsers veilig van de ene naar de andere kant van hun gemeente. Nadien ijverden ze ervoor om de kruispunten nog veiliger in te richten. Dat deden ze soms met een gewone vraag maar meestal tijdens ludieke acties. Zo zetten ze de N41 al eens voor enkele uren volledig af.

Levensgevaarlijke situatie aan Kerkhofstraat

Toch werd al snel beslist om de waakvlam opnieuw te laten oplaaien tot een vuur. "Er is te veel misgelopen bij de aanleg van ons langverwachte gescheiden fietspad en we willen strijden om dat nog recht te trekken", zegt Persiau. "De situatie aan het kruispunt van de N41 met de Kerkhofstraat en de Veldstraat blijft levensgevaarlijk. De toegang van de Kerkhofstraat naar de N41 blijft gewoon open. Tegen alle eerder gemaakte afspraken in komen er zelfs geen verkeerslichten", klinkt het bij het actiecomité dat nauw betrokken was bij de opmaak van de plannen. "In de oorspronkelijke plannen was er niets voorzien maar tijdens een vergadering in Gent werd ons beloofd dat er op dat kruispunt tenminste extra lichten zouden komen of dat de doorgang naar de N41 eventueel zou afgesloten worden. Maar nu blijkt dat er helemaal niets gebeurt. Wie zal er aansprakelijk zijn als er een dodelijk ongeval gebeurt?"

De actievoerders voelen zich aan de kant gezet. "Waarom worden we ineens in de rol van figurant geduwd terwijl alles zo vlot verliep, terwijl we zo enthousiast waren over dit fantastische project?", vraagt Persiau zich af. Daarmee brandt het actievuur terug, deze keer voor een veiliger kruispunt aan de Veldstraat. "Maar we zijn uiteraard wel tevreden dat het fietspad er is en dat zullen we vieren." Dat doen ze met een Volksfeest op vrijdag 7 september, de 21e verjaardag van het actiecomité, in zaal Familia in de Petrus Van der Jeugdlaan. Iedereen is welkom om deel te nemen aan de feestmaaltijd. Wie mee komt vieren, moet wel voor 19 uur aanwezig zijn in de zaal. Dat is nodig omdat er een speciale gast verwacht wordt. Inschrijven kan bij Ronny Persiau, Noordstraat 167 of 052/47.40.73.