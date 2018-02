Actiecomité viert start aanleg fietspad langs N41 met ontbijtje 14 februari 2018

02u52 0 Hamme De werken voor de aanleg van een fietssnelweg zijn intussen gestart. Dat stemt de mensen van actiecomité 'N41, Veilig door Hamme' zo blij dat ze de werkmannen trakteerden op een ontbijtje.

"Als actiecomité kunnen we de aanleg van een gescheiden fietspad langs de N41 alleen maar toejuichen", zegt Ronny Persiau van actiecomité 'N41, Veilig door Hamme'. "Om onze dank uit te drukken, trakteren we de mensen die het fietspad aanleggen samen met hun ingenieurs op een ontbijtje." Ook burgemeester Herman Vijt (CD&V) en schepen van Verkeer Koen Mettepenningen (CD&V) werden uitgenodigd aan de ontbijttafel. Omdat ook zij hun steentje bijdroegen om de droom van het actiecomité in vervulling te laten gaan.





Verkeerslichten

Dankzij het actiecomité werden eerder al verschillende verkeerslichten geplaatst op de N41 in Hamme. Hier en daar werden ook al andere ingrepen uitgevoerd om fietsers een veilige overtocht te bieden van de ene naar de andere kant van de N41. De werken voor de aanleg van het fietspad zullen ongeveer een jaar duren. Tijdens de eerste fase, die nog duurt tot het bouwverlof in juli, wordt het meeste hinder verwacht voor het verkeer op de N41. Het grootste deel van het fietspad wordt dan aangelegd en de kruispunten met de Biezestraat, Noordstraat, Veldstraat, Broekstraat en Neerstraat worden opnieuw aangelegd. (KDBB)