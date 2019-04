Acht straten krijgen nieuwe asfaltlaag Koen Baten

In Hamme krijgen binnenkort acht straten een nieuwe asfaltlaag en zullen er nog enkele kleine ingrepen uitgevoerd worden waar nodig. De toplaag zal afgefreesd worden en vervangen worden voor een nieuwe. Ook enkele putranden en deksels zullen worden vervangen, net zoals enkele betonkantstroken. Ook de greppels zullen gevuld worden met gietasfalt waar nodig.

Voor deze werken werd een raming van 232.298,15 euro voorzien in het investeringsbudget voor 2019. Wanneer de werken net zullen starten is nog niet duidelijk. “Een concrete planning kunnen we nog niet geven, we zullen nu een aannemer zoeken en aanstellen die de werken kan uitvoeren. Mogelijk kan er in het voorjaar van 2020 gestart worden met de werken", aldus schepen Koen Mettepenningen.

Het gaat om de Damstraat, Hooirt, Theet, Kasteellaan, Aubroeckstraat, De Pannestraat, Vrijboomstraat en een rijstrook van de Drapstraat.