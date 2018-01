Academie tekent en schildert bij Japanse haiku 24 januari 2018

De ateliers schilderen en tekenen van de Hamse Academie exposeren in de bibliotheek van Zele. Met 'Dialoog' tonen ze werken waarin woord en beeldende kunst elkaar ontmoeten. "We vertrokken met de leerlingen vanuit een Japanse haiku die ze mochten kiezen", zegt Teresa De Smet, die samen met Kirsten Jacobs de ateliers voor volwassenen begeleidt. "We lieten ons inspireren door het woord, een andere manier om tot beeldende kunst te komen." Voor de bib past de expo in haar vernieuwde concept. "Meer samenwerken met scholen en andere vormen van cultuur naar de bib brengen", zegt schepen van Cultuur, Kunstonderwijs en Bibliotheek, Guy De Roover (ZDB). Voor de leerlingen was dit vernieuwend. "Hoe langer ik met beeldende kunst bezig ben, hoe meer woordkunst me gaat interesseren, dit was dus erg fijn", zegt Laurette Pannemaeker. Ook leerling Frans Van Havermaet is trots op het resultaat. "Ik maak graag werken over de natuur en laat in een haiku nu net de natuur centraal staan." De expo opent morgen, donderdag 25 januari en loopt nog tot en met woensdag 31 januari tijdens de openingsuren van de bib. (KDBB)