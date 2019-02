Academie houdt geslaagde nocturne Koen Baten

24 februari 2019

19u07 0 Hamme In Hamme kon je dit weekend terecht voor de jaarlijkse nocturne in de academie aan het marktplein. De bewoners van Hamme kregen er een blik achter de schermen en kregen een rondleiding om te zien hoe het er aan toe ging en welke mogelijkheden de academie heeft. De nocturne stond dit jaar in het teken van water, en dat werd op verschillende locaties duidelijk.

Zo was er buiten aan de academie een initiatie ijskappen. Hierbij konden geïnteresseerden een beeld maken in het ijs en werden ze begeleid door de academie. Er waren ook verschillende vertellingen over water. Er waren ook verschillende geluidsruimtes voorzien die met water geluiden fabriceerden. Doorheen de hele dag was er heel de dag grime en iets om te eten. Dankzij de prachtige temperaturen dit weekend was er heel wat volk aanwezig.