Academie geeft les in leefschool 't Veertje 03 februari 2018

03u02 0 Hamme Leefschool 't Veertje werkt dit schooljaar al voor het vijfde jaar samen met de Hamse Academie. "Daarmee willen we alle kinderen laten kennismaken met beeldende kunst en muziek."

Om de twee weken komt een delegatie leerkrachten van de Hamse Academie langs in leefschool 't Veertje. In de Academie van Hamme worden zowel beeldende kunsten als muzikale vorming gegeven en dat is in de leefschool niet anders.





Muziek en kunst

"Wij tekenen elk jaar in op een aanbod zogenoemde 'muzische ondersteuning' op school. Dat houdt zowel muziek in als beeldende kunsten", zegt Chantal Verlent, leerkracht in leefschool 't Veertje. "Met deze samenwerking willen we niet alleen ons team bijscholen, we willen met dit project alle kinderen toegang verlenen tot een academische vorming in kunst en muziek, iets waar ieder kind recht op heeft."





Gisteren was er weer een middagje muzische vorming. Onder begeleiding van de leerkrachten van de Academie maakten de leerlingen kunstwerken en ze maakten samen muziek. (KDBB)