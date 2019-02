Academie brengt stuk van shakespeare Koen Baten

15 februari 2019

16u13 0

De afdeling woord en dans van de academie in Hamme brengt dit jaar een stuk van William Shakespeare. Ze herwerkten het stuk ‘midzomernachtsdroom’. Dat verhaal gaat over avonturen van vier jonge geliefden en een groep amateuracteurs in een bos dat verlicht wordt door de maan. Het verhaal vertelt hoe de geliefden met de acteurs omgaan, maar ook met de personen die in het bos wonen.

De academie maakte er een feeërieke herwerking van met maar liefst 150 dansers en acteurs. De academie organiseert drie verschillende voorstellingen van het stuk. Deze gaan vanavond door om 19.00 uur en morgen om 14.00 uur en 19.00 uur in het cultureel centrum Jan Tervaert op Kaaiplei in Hamme. Tickets zijn nog steeds beschikbaar door te bellen op het nummer 052/47.83.84.