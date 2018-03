Aanpassingen in Noordstraat tijdens werken aan N41 21 maart 2018

Nu de werken langs de N41 goed aan de gang zijn, werden nog enkele tijdelijke aanpassingen aan het verkeersreglement ingevoerd. Tijdens deze fase van de werken voor de aanleg van een fietsboulevard zijn de kruispunten van de N41 met de Neerstraat, de Veldstraat en de Biezestraat afgesloten. Daardoor zoekt het verkeer een weg langs de andere aansluitingen met de N41. Voornamelijk in de Noordstraat zorgt dat voor problemen. De doorstroming die enkel voor bussen voorzien was ter hoogte van het Tweebruggenplein werd aangepast, er wordt een tijdelijk parkeerverbod ingevoerd in een deeltje van de Weststraat en er wordt eenrichtingsverkeer doorgevoerd in een klein stukje van de Bremstraat. Ook de regeling van de verkeerslichten op het kruispunt van de N41 met de Noordstraat werd aangepast. (KDBB)