90 woningen in het nieuw in Oostkouterwijk OUDSTE SOCIALE WOONWIJK KRIJGT OOK EXTRA GROEN KATRIJN DE BLESER

23 juni 2018

02u33 0 Hamme De Oostkouterwijk krijgt negentig nieuwe of vernieuwde woningen. De oudste sociale woonwijk van Hamme zal daarmee heropleven. Behalve heel wat woningen worden er ook extra groene parkjes voorzien.

Eerder dit jaar vierde sociale bouwmaatschappij De Zonnige Woonst al haar negentigste verjaardag. "Negentig jaar en negentig nieuwe of vernieuwde woningen voor de Oostkouterwijk. Symbolisch mooi", merkt directeur Guy Van Gucht op. "Het gaat om verschillende projecten. Zo werden eerder in de Oostkouterstraat al twaalf appartementen vernieuwd. Deze vernieuwingsprojecten brengen duidelijk een nieuwe dynamiek in de buurt op gang. Zo werd er ook een nieuw pleintje geopend. Op dat pleintje organiseren de buurtbewoners deze maand nog een buurtfeest."





En de vernieuwingswerken gaan door. Alle huurders van de woningen op de site in de Lindestraat zijn intussen verhuisd naar een andere woning van de bouwmaatschappij. De zeventien kleine, verouderde woningen worden nu gesloopt. Op die plaats wordt werk gemaakt van een volledig nieuw project met extra parkeerplaatsen en meer aandacht voor groen. "ArQ Architectenstudio uit Sint-Niklaas raamt de kostprijs op zo'n drie miljoen euro exclusief btw." Op het nieuwe woonerf in de Lindestraat bouwt De Zonnige Woonst vier appartementen met één slaapkamer, vier met twee slaapkamers, zeven woningen met twee slaapkamers en één woning met drie slaapkamers. Op de kop komen twee woningen met twee slaapkamers.





Traditionele opvatting

"Het appartementsgebouw in de Dennenstraat was één van de oudste van het huurpatrimonium van De Zonnige Woonst", weet voorzitter Etienne De Prijcker. Aanvankelijk zou dat gebouw gerenoveerd worden, maar nadat er onvoorziene meerwerken nodig bleken, werd beslist om het gebouw helemaal te slopen. "De bouwvergunning voor de nieuwbouw is intussen afgeleverd. In plaats van de site traditioneel op te vatten als een omsloten binnengebied langs de Dennen- en de Populierenstraat, zullen de nieuwe bouwblokken dwars worden ingeplant. Zo ontstaan er gezellige pleintjes en zo wordt de Oostkouterstraat verbonden met de Populierenstraat. De doorgangen zullen deel uitmaken van de publieke ruimte en vormen shortcuts voor voetgangers en fietsers."





De werken worden geraamd op 4.144.111 euro exclusief btw. In de plannen voor project Denstraat zijn 27 wooneenheden voorzien; vier appartementen met één slaapkamer, twintig met twee slaapkamers en drie met drie slaapkamers. Enkele appartementen worden aangepast voor rolstoelgebruikers. Er komt een ondergrondse parking en een lift in elk van de drie woonblokken. Verder staat nog de bouw van 24 wooneenheden op de hoek van de Veld- en Populierenstraat op de planning en de negentien woningen in de Oostkouter- en Populierenstraat worden volledig gerenoveerd.