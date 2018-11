80-jarige klasgenoten verzamelen

in 't Hofstedeke Koen Baten

19 november 2018

17u48 0

De 80-jarige oud-klasgenoten verzamelden nog eens in 't Hofstedeke in Hamme. Het initiatief kwam van Louis Peelman. Dit keer was het al de zevende editie. Er werd teruggeblikt op de kindertijd en op welke fratsen ze hadden uitgehaald op school. Er werd ook volop gepraat over het laatste nieuws en ook de politiek mocht natuurlijk niet ontbreken. “We hebben besloten om de reünie vanaf nu om de twee jaar te houden", aldus Louis Peelman.