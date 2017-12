75 nieuwe appartementen aan rand van park WERKEN AAN EERSTE BLOK 'PARKZICHT' STARTEN AL IN FEBRUARI 2018 KOEN BATEN

02u28 0 Geert De Rycke Op deze plaats aan de rand van het Kerkwijckpark komen de nieuwe appartementen. Hamme Aan het Kerkwijckpark in Hamme zal het Gentse bouwbedrijf M.D.R. Projects volgend jaar beginnen aan een nieuw woonproject dat in totaal 75 luxe-appartementen moet voorzien, en dit in vijf aparte gebouwen. De werken zullen starten in februari 2018, dan zal de eerste blok met de naam 'Parkzicht' gebouwd worden. De andere blokken volgen later.

Aan het Kerkwijckpark zullen niet alleen vijf appartementsblokken bijgezet worden. Op de site wordt er ook een ondergrondse parking voorzien, maar ook bovengronds zullen er enkele parkeerplaatsen worden toegevoegd aan de hele locatie. De appartementen worden gebouwd op de rand van het park. De eerste residentie zal zes eenslaapkamerflats hebben en twaalf appartementen met twee slaapkamers. Het gaat hier om 'urban villa's' die rond elkaar liggen in een dorpsomgeving en uitzicht bieden op het park.





Geert De Rycke Een simulatiebeeld van het project 'Residentie Parkzicht'. Rechtsboven zien we de voorziene urban villa's die zicht bieden op het Kerkwijckpark.

Snelle uitvoering

"Wij hebben met de gemeente deze grond verkocht aan een privé-project. De plannen worden nu stilaan getekend en zullen dan snel uitgevoerd worden. Vermoedelijk zal men eerst starten met een of twee blokken, om daarna de andere appartementen ook te plaatsen", aldus Schepen van Openbare Werken Frans Van Gaeveren (Open VLD). "De kosten voor het project worden ook volledig gedragen door de externe firma", klinkt het.





Ruim privé-terras

De eerste achttien appartementen zullen onder de naam residentie 'Parkzicht' gebouwd worden. De toegangsweg hiervoor is via de 2de Jagers te Paardstraat en de Kapellestraat in Hamme. De naam is bewust gekozen voor het uitzicht dat aanwezig zal zijn. De appartementen zelf zullen voorzien worden van een ruim privé-terras en voldoende ramen zodat de groenomgeving perfect zichtbaar is en er voldoende licht naar binnen kan komen. De grootste appartementen zullen zo'n 100 vierkante meter groot zijn. Verwacht wordt dat het hele project van de eerste residentie zal afgewerkt zijn tegen het einde van 2019. Daarna volgen ook nog de andere appartementsgebouwen. De appartementen zijn te koop voor een prijs vanaf 198.000 voor een slaapkamer en vanaf 240.000 voor twee slaapkamers.