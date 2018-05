700 sportievelingen verwacht voor boardingvoetbaltoernooi 11 mei 2018

Morgen organiseert vzw Hams Boardingtoernooi voor de vijfde keer de Hubo-GTD-Cup. Voor het outdoor boardingvoetbaltoernooi worden zo'n 700 sportievelingen verwacht. "Naast het sportieve, is ook de gezelligheid en de familiale sfeer belangrijk", zegt Filip Van Mossevelde. "Zo zorgen we voor een sprinkasteel, een schminkstand en Radio Boarding." De vzw schenkt de opbrengst van het evenement steeds aan een goed doel. "Dit jaar kozen we voor vzw Dageraad." Het toernooi gaat vanavond van start met het veteranentoernooi. Morgen is het de beurt aan de rest. (KDBB)